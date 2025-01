Starp 2024. gada filmas "Manas laimes lauskas" ("It Ends With Us") aktieriem un veidotājiem Bleiku Laivliju un Džastinu Baldoni izcēlies pamatīgs apsūdzību vilnis. Laivlija apsūdz Baldoni par seksuālu uzmākšanos, taču Baldoni apsūdzības noliedz un iesūdz tiesā "The New York Times" par Laivlijas atbalstīšanu.