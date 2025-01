Megana atgriezusies vietnē "Instagram" pēc tam, kad 2018. gadā izdzēsa savus sociālo mediju kontus. Viņa ievietojusi video – "Netflix" dzīvesstila raidījuma reklāmas rullīti, kurā redzama gatavojot ēst un pavadot laiku ar sev tuviem cilvēkiem. Megana treilerī stāsta: "Man vienmēr paticis paņemt kaut ko pavisam parastu un padarīt to labāku. Pārsteigt cilvēkus ar mirkļiem, kas ļauj viņiem saprast, ka es tiešām domāju par viņiem." Īsā video beigās pavīd arī princis Harijs , kurš redzams mīļi apkampjot sievu.

Kā vēstīts "Netflix" mājaslapā, raidījuma "With Love, Meghan" ("Ar mīlestību, Megana") laikā varēsi pievienoties Meganai virtuvē, dārzā un pat pie bišu stropiem, kamēr viņa gatavojas uzņemt gan jaunus, gan vecus draugus. Šovā viņa dalīsies ar padomiem ēst gatavošanā un dārzkopībā, atklājot, ka pat vissīkākā detaļa var palīdzēt ienest skaistumu mūsu dzīvēs un satuvināt cilvēkus.

Kā vēsta "The Sun", Megana jaunajā raidījuma treilerī izvēlējusies izvairīties no sava karaliskā titula, cenšoties iegūt atpazīstamību tikai pēc sava vārda, sacījis zīmolu un kultūras eksperts Niks Ede. Tāpat raidījumu un Meganas atgriešanos sociālo tīklu dzīvē iesākoties 2025. gadam "The Sun" apraksta kā jaunu sākumu Meganas dzīvē, kurā pierādīs sevi pašu, bez karaliskajiem tituliem.