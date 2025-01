Kā portālam "People" stāsta dzīvnieka saimniece Dženija Kiratli, viens no "DreamWorks" animatoriem mitinājās netālu no "Barron Park" Kalifornijā, kur dzīvoja ēzelis Perijs. Arī pārējā animatoru komanda apciemoja ēzelīti Periju, lai rastu iedvesmu filmas "Šreks" varonim. Un, iedvesmojoties no Perija, arī tika veidots Edija Mērfija ierunātais ēzeļa tēls.