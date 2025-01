Aktrise un režisore Inga Tropa pasaulē sveic meitiņu

Jau vēstījām, ka pērn aktrise un režisore dramēdijas "Melnais samts" pirmizrādē kinoteātrī "Splendid Palace" no skatuves visai zālei atklāja, ka šīs lentes uzņemšana viņas dzīvē ienesusi mīlestību – viņa ir kopā ar aktieri un režisoru Gati Unguru, kurš filmā atveidoja Tropas varones Martas draugu – Tomu. Toreiz Tropa no skatuves pirmizrādē sirsnīgā runā vēstīja, ka "šī filma man atnesa arī mīlestību" – filmas partneris kļuvis par partneri arī dzīvē. Nevairoties no mīļuma izpausmēm, Tropa ar Gati Unguru uz skatuves stāvēja rokās sadevušies.