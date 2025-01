Keita Midltone paziņo, ka pēc ārstēšanas viņai vairs nav nekādu vēža pazīmju

Velsas princeses un prinča "Instagram" kontā Keita ievietojusi ierakstu, kurā apstiprināja, ka pēc vēža diagnozes nu ir remisijā jeb viņai vairs nav nekādu vēža pazīmju. Ievietotajos attēlos redzams, ka viņa apmeklējusi slimnīcu, kurā aizritēja arī viņas ārstēšana no vēža.

Ierakstā viņa pateicas "The Royal Marsden" jeb "Karaliskā Marsdena" slimnīcai par to, ka viņu tik labi tajā aprūpējuši. Viņa kā šīs slimnīcas patronese cer, ka kopā varēs izglābt daudz vairāk dzīvību un mainīt visu to cilvēku pieredzi, kurus skāris vēzis.