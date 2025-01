Līgatnes dabas taku lāču puikām 30 gadu jubileja

Brūnais lācis (Ursus arctos) ir viens no lielākajiem plēsējiem Latvijā – pieauguša lāča svars var sasniegt pat 300 kilogramus. Lāči ir visēdāji, to uzturā ietilpst gan ogas, rieksti un augi, gan kukaiņi un mazie dzīvnieki. Šie dzīvnieki ir ļoti piesardzīgi un izvairās no cilvēkiem, tāpēc iespēja tos sastapt dabā ir visai maza.