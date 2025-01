Tīnas Tērneres dziesma, kas tika uzskatīta par zudušu, pēc vairākiem gadiem atklāta no jauna

Dziesma "Hot For You" tika ierakstīta ierakstu studijā Holivudā un oriģināli bija paredzēta kā viena no albuma "Private Dancer" dziesmām, taču pēcāk tika atmesta, jo tika lemts par labu citiem tā laikmeta popmūzikas hitiem, piemēram, "What's Love Got To Do With It" un "Better Be Good To Me".