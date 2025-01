10 000 "TikTok" tūristu izraisa haosu Itālijas slēpošanas kūrortā

View this post on Instagram

Atpūtnieku invāzija sākās, kad 220 ekskursiju autobusi devās divu stundu garā 130 kilometru braucienā, kopā ar automašīnām, pilnām ziņkārīgiem apmeklētājiem. Transportlīdzekļu straume bloķēja kūrorta šauros ceļus un pamatīgi sadusmoja 1500 vietējos iedzīvotājus. Ekskursanti, kas par braucienu, ieskaitot sviestmaizi, samaksāja 20 dolārus, tiek vainoti haosa izraisīšanā uz kalnu nogāzēm, slēpošanas etiķetes ignorēšanā. Garlaikotie neapolieši šļūkuši no kalna improvizētās ragavās, kas bija izgatavotas pat no pannām.

Nevaldāmie tūristi

Daži no šiem tūristiem sociālajos plašsaziņas līdzekļos atbildēja, apsūdzot vietējos iedzīvotājus diskriminācijā par to, ka viņi ir no Neapoles. Tomēr Ročkaraso mērs noliedza, ka iebildumi būtu saistīti ar tūristu izcelsmi. "Ročkaraso atzinīgi vērtē un vēlas uzņemt aizvien vairāk tūristu, bet pieklājīgus un korektus slēpotājus," viņš uzsvēra. "Mēs nespējam savaldīt to pūli, kas ierodas tikai svētdienās. Mēs nevaram slēpošanas kūrortā izvietot tūkstoti ķīmisko tualešu."