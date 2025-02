Atbild notārs: kā pilnvara atšķiras no piekrišanas?

Ar pilnvarojuma līgumu pilnvarnieks uzņemas izpildīt konkrētu uzdevumu pilnvaras devēja vārdā. Visbiežāk cilvēki izdod pilnvaru kādai citai personai pārstāvēt savas intereses, ja plānotā darījuma vai lēmuma pieņemšanas laikā nav Latvijā, ja nav vēlēšanās pašam ar konkrēto jautājumu nodarboties vai ir pārliecība, ka kāds cits to izdarīs labāk, kā arī tad, ja savu interešu pārstāvība jāuztic profesionālim, piemēram, valsts iestādēs vai tiesas procesā. Savukārt notariāli apliecināta piekrišana nepieciešama gadījumos, kad publiski ticamā dokumentā jāpauž piekrišana citu personu darbībai vai dažāda veida tiesiskiem darījumiem.

Ja bērns uz ārzemēm dodas pieaugušā pavadībā, vienam no vecākiem ir jāizsniedz pilnvara šai personai viņa vietā pavadīt un pārstāvēt bērnu. Ja bērnam jāšķērso Latvijas robeža patstāvīgi bez vecākiem, tad taisāma notariāli apliecināta piekrišana bērna patstāvīgai izceļošanai no Latvijas. Jāvērš uzmanība uz to, ka Latvijas likums neļauj pirmsskolas vecuma bērnam ceļot vienam, tādēļ šajā gadījumā noteikti ir noformējama pilnvara pavadošai personai. Gadījumā, ja bērns viens dodas ceļā ar lidmašīnu, jāpievērš uzmanība arī konkrētās aviosabiedrības prasībām, jo tās var būt stingrākas.