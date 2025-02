Vizmas Belševicas dēls Jānis Elsbergs spiests pamest vecāku dzīvokli, kurā dzīvojis visu mūžu

Pārējie mantinieki no savām daļām atteikties nevēlas, lai arī Jānis dzīvoklī nodzīvojis visu savu dzīvi. Un lai gan viņš to ļoti smagi pārdzīvojis, Jānis nu pārceļas uz Liepāju un plāno izdeklarēties no vecāku dzīvokļa līdz marta beigām. "Ja nepieciešama alternatīva, neatkarīgi no šīs situācijas, jebkurā gadījumā Liepāja būtu mana pirmā izvēle, kur dotos," viņš stāsta žurnālam.