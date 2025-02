Megana Mārkla atgriežas ar jaunu dzīvesstila uzņēmumu "As Ever"

Saseksas hercogiene Megana atjaunojusi savu dzīvesstila zīmolu, pārsaucot to par "As Ever" un ar jaunu mājaslapu , kurā, šķietami, redzama viņas meita Lilibeta. Un 4. martā nāks klajā viņas "Netflix" raidījums "Ar mīlestību, Megana", kurš tika pārcelts Losandželosas postošo ugunsgrēku dēļ.

"To sauks "As Ever", kas nozīmē – tā, kā tas vienmēr ir bijis. Un, ja jūs man sekojat līdzi kopš 2014. gada bloga "The Tig", jūs zināt, ka man vienmēr ir paticis gatavot, nodarboties ar rokdarbiem un dārzkopību. Tā ir daļa no manis, un pēdējos gados es ar to nevarēju dalīties tāpat kā agrāk. Bet tagad es varu," viņa piebilda.