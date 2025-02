Arogantie brāļi Teiti pametuši Rumāniju

Kā vēsta BBC, 2024. gada jūlijā tiesa lēma, ka brāļi Teiti var izceļot no valsts, taču viņiem jāpaliek Eiropas Savienības teritorijā. Tomēr jau nepilnas divas nedēļas vēlāk prokurori lēmumu apstrīdēja, un tiesa to atcēla. Tādēļ vairāk nekā divus gadus viņi nedrīkstēja izceļot no Rumānijas – līdz šai dienai, kad viņi devušies prom no Bukarestes.