Luksusa modes nams "Prada" ved sarunas, lai iegādātos "Versace"

"The Guardian" vēsta, ka modes zīmols "Prada " veic sarunas, lai iegādātos "Versace " modes zīmolu no ASV investora, modes luksusa grupas "Capri Holdings". Šī darījuma cena varētu sasniegt teju 1,5 miljardus eiro.

Ja "Versace" tiešām tiks pārdots par tik lielu naudas summu, tas "Capri" radītu zaudējumus. Grupa "Capri Holdings" to iegādājās par 1,83 miljardiem eiro, ieskaitot zaudējumus. Taču zīmols pēdējo gadu laikā ir saskāries ar grūtībām – tiek uzskatīts, ka šogad tas būs zaudējumus nesošs, bet nākamajā finanšu gadā tas vairs nenesīs peļņu. Uzņēmums saskaras arī ar jautājumu par to, vai to turpinās vadīt Donatella Versače, kura ir zīmola dizainere kopš brāļa Džanni Versačes nāves 1997. gadā.