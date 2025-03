Briežu ragu rotas un glāžu pārvalki drošībai. 10 oriģinālas jauniešu idejas tirdziņā "Cits Bazārs"

Jau itin drīz, 8. martā, tirdzniecības centrā "Domina Shopping" norisināsies skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) pasākums "Cits Bazārs pavasarī 2025", kas Latvijā kļuvis jau par pavasara vēstnesi, informē organizatori.

No vairāk nekā 450 pretendentiem šogad izraudzīti 270 SMU, kas nepavisam nebija viegli, jo visas jauniešu idejas ir patiesas uzmanības vērtas. Ja apmeklētājiem pasākums būs vieta, kur meklēt un atrast inovatīvas un atjautīgas dāvanas sev vai citiem, tad jaunajiem censoņiem tā būs iespēja izmēģināt spēkus uzņēmējdarbībā, piedāvājot sevis radītos produktus un pakalpojumus gana plašai auditorijai.

Ieskaties pavisam mazā daļiņā no tā visa, ko apskatīt un iegādāties varēs "Cits Bazārs pavasarī 2025"!

Rotas no briežu ragiem

Jaunieši no Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas un Liepājas Valsts tehnikuma radījuši rotas, kas apvieno eleganci un dabas skaistumu. "Cervus" ir rotas, kas radītas no brieža ragiem un ādas pinumiem, un to izmērs ir regulējams. Rotas ir vieglas, taču tajā pat laikā izturīgas un piemērotas gan daiļā, gan stiprā dzimuma pārstāvjiem. Brieža ragi simbolizē spēku, dzīvotspēju un saikni ar dabu. Mūsdienās, laikā, kad daudz rotu tiek veidotas no gumijas un plastmasas, kas rada būtisku vides piesārņojumu, jauno uzņēmēju mērķis ir palīdzēt mazināt šo problēmu, radot ilgtspējīgas un videi draudzīgas rotaslietas.

Foto: Publicitātes foto

Gredzeni mieram

Savukārt skolēni no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas izveidojuši "PeaceHoop". Stress ir neatņemama mūsdienu dzīves sastāvdaļa – kurš gan nevēlētos no tā atbrīvoties? Jaunie jelgavnieki par to ir padomājuši, radot stilīgu un praktisku aksesuāru – stresa mazināšanas gredzenus. Tie veidoti no koka un aprīkoti ar rotējošām bumbiņām. Šis gredzens, ne vien palīdz ar stresu tik galā diskrēti un nemanāmi, bet arī izceļas ar ilgtspējību, jo tā ražošanai tiek izmantoti otrreiz pārstrādājami materiāli.

Foto: Publicitātes foto

Spilvens muguras atbalstam

Profesionālās vidusskolas "Victoria" jaunie uzņēmēji radījuši produktu ar nosaukumu "CloudPillow". Tas ir spilvens, kas sniedz atbalstu mugurai, parūpējoties gan par komfortu, gan veselību. Spilvens ir izgatavots no kažokādas auduma un pildīts ar porolona un sintepona bumbiņām, veidojot noapaļojumu jostas rajonā, lai atbalstītu dabisko muguras stāvokli. Šis produkts ir lieliski piemērots ilgstošai sēdēšanai vai mierīgai atpūtai.

Foto: Publicitātes foto

Ilgtspējīgs spilvens mājas mīluļiem

Daugavpils Valsts ģimnāzijas audzēkņi radījuši kādu īpašu produktu "ToiTail", kas apvieno mīlestību pret dzīvniekiem ar ilgtspējību un videi draudzīgu risinājumu. Tā ir komfortabla guļvieta mūsu četrkājainajiem mīluļiem, kas veidota no otrreiz izmantotām rotaļlietām. Oriģināls veids, kā saviem četrkājainajiem draugiem atzīties siltās jūtās.

Foto: Publicitātes foto

Rokassprādze – lādētājs

Mūsdienu digitālajā pasaulē, kur neiztikt bez zvaniem, e-pasta, īsziņām un "Whatsapp", visai grūti palikt sasniedzamam, ja negaidīti izlādējas telefons. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēni radījuši šādām situācijām ne vien funkcionālu, bet arī stilīgu risinājumu, proti, rokassprādzi ar iebūvētu lādētāju – "Chargelet". Tā ļauj uzlādēt telefonu, kad vien tas ir nepieciešams, tādējādi dodot iespēju neizkrist no dinamiskā tempa digitālajā vidē.

Foto: Publicitātes foto

Zobu pastas bumbiņas

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas jaunieši zina, ka skaists smaids ne vien izrotā, bet varbūt pat spēj izglābt pasauli, tāpēc izgatavojuši produktu ar nosaukumu "BiteWhite". Produktā oriģinālā veidā apvienotas no zobu pastas tapušas bumbiņas un dabiski materiāli – soda un ksilīts. Arī produkta tapšanas stāsts ir oriģināls – zobu pastas bumbiņas tiek izžāvētas līdz sasniedz cietu agregātstāvokli un pēc tam iepakotas videi draudzīgās stikla burkās, ko var nodot atpakaļ, pretī saņemot depozīta maksu.

Foto: Publicitātes foto

Filcētas ziepes

Smiltenes vidusskolas jaunieši ir radījuši filcētās ziepes. Šīs inovatīvās ziepes apvieno dabiskumu, ilgtspēju un rūpes par ādu, padarot ikdienas mazgāšanās rituālu par īpašu baudījumu. "Filci" ziepju pārklājums ir izgatavots no dabīgas vilnas, kas ne tikai pagarina to kalpošanas ilgumu, bet arī rada maigu pīlinga un masāžas efektu, uzlabojot ādas stāvokli un asinsriti. Ziepes ir veidotas no barojošām un mitrinošām sastāvdaļām, kas padara ādu maigu, samtainu un veselīgi starojošu.

Foto: Publicitātes foto

Glāžu pārvalki

Apzinoties, ka drošība mūsdienās ir svarīgāka nekā jebkad agrāk, jaunieši no Rīgas 25. vidusskolas ir radījuši inovatīvu risinājumu – "Istaysafe" glāžu pārvalkus, kas novērš jebkādu nevēlamu vielu pievienošanu dzērieniem, tādējādi sniedzot papildu drošību kafejnīcās, bāros, klubos vai jebkur citur, kur dzērieni tiek pasniegti atklātās glāzēs. Šāds risinājums ir īpaši nozīmīgs sabiedriskās vietās, kur ne vienmēr var izsekot tam, kas notiek apkārt, lai pasargātu sevi un savus mīļos. Tie pieejami gan vienreizlietojamā, gan daudzreiz lietojamā versijā.

Foto: Publicitātes foto

Augļu pulveris ūdenim

Mēs visi zinām, cik svarīgi mūsu veselībai un labsajūtai ir ik dienas uzņemt pietiekamu daudzumu ūdens. Bet ne vienreiz vien dzirdēts sakām: "Ko darīt, ja ūdens negaršo?" Ja nu akurāt nevar piespiest sevi uzņemt ūdens dienas normu, talkā nāks Iecavas vidusskolas jauniešu radītais "EasyDrink", kas sniedz iespēju bagātināt ūdens garšu ar dabīgām augļu notīm. Dabiskais pulveris ne tikai atspirdzina, bet arī nodrošina unikālu garšu, kas padara ūdens dzeršanu baudāmāku.

Foto: Publicitātes foto

Pārstrādātu vīna pudeļu vēja zvani

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas audzēkņu veikums ir "Glassy" vēja zvani. Šie dekori ne tikai piešķir mājokļa interjeram un eksterjeram īpašu noskaņu, bet arī aizrauj ar savu melodisko skanējumu, radot mierpilnu un harmonisku atmosfēru. "Glassy" vēja zvani izceļas arī ar savu ilgtspējīgo konceptu – tie tiek veidoti no pārstrādātām vīna pudelēm. Šādā veidā jaunieši ne tikai piešķir stiklam jaunu dzīvi, bet arī veicina videi draudzīgu domāšanu un radošu resursu izmantošanu.

Foto: Publicitātes foto

Šie un citi radītie produkti ir spilgts apliecinājums jauniešu radošumam, uzņēmībai un varēšanai. "Cits Bazārs pavasarī 2025" ir vienreizēja iespēja iepazīt iedvesmojošos jaunos uzņēmējus un viņu darbus un arī atbalstīt viņu centienus.

Skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus "Cits Bazārs" tiek īstenots Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekta "Atbalsts mazo un vidējo uzņēmumu inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Pasākumu rīko Latvijas lielākā izglītības organizācija "Junior Achievement Latvia" (JA Latvia) sadarbībā ar ilggadējo SMU programmas atbalstītāju "Swedbank".

