Bāri un kafejnīcas Tallinas vecpilsētā

Tuvojas jau pusnakts, kad ieeju klubā, kurā sēž viena sieviete un dzer alu. Apsēžos terasē un man garām paslīd kāds pavecāks kungs – pārdomā un nāk atpakaļ, igauniski man kaut ko saka. "Nesaprotu," angliski atbildu. "No kurienes esat?" "No Latvijas." Brīdi svešais neko nesaka, tad pasmaida un teic: "Ā, tātad tev ir seši kāju pirksti?" Mītu (vai patiesību?) par to, ka latvieši apdāvināti ar vienu lieku pirkstu biju jau dzirdējusi. To man pavēstī arī mana gide, sakot – redz, mēs igauņus uzskatām par lēnim (un viņi to nekādīgi nevarot saprast), bet igauņiem šķiet – latviešiem ir seši kāju pirksti. Kāpēc? "Es nezinu!" gide smejoties atbild.