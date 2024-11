Krāt nebaltai dienai vai kam konkrētam, piemēram, ceļojumam, jaunai mašīnai vai kāzām, būtu gudri. Bet kur gan lai to naudu ņem, ja pēc visiem mēneša tēriņiem bankas konts ir tukšs jau mēneša vidū? Tad atkal jāgaida nākamā algas diena, lai var savilkt galus kopā. Tā, dzīvojot no algas līdz algai, var paiet visa dzīve, un tad pēkšņi augšējie kaimiņi nopludina dzīvokli, bet nav jau naudas, par ko to renovēt. Kā tad beigt dzīvot no algas līdz algai un spēt katru mēnesi no ienākumiem atlikt kaut vai nelielu daļu?