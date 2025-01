Kad svētki beigušies, ciemiņi aizbraukuši un viss svētku ēdiens notiesāts, ir normāli, ka sajūties skumji. Tas iespējams tādēļ, ka svētku laiks bija piepildīts ar ģimenes kopības sajūtu un gatavošanos, lai sagādātu prieku gan sev, gan citiem, bet nu svētku tracis beidzies. Vietnē "Psychology Today" Stefānija A. Sarkis sniedz ieteikumus, kā to pārvarēt.

Noskaidro, kas ir tas, kas no svētku laika tev pietrūkst

Ja šobrīd piedzīvo pēcsvētku skumjas, iespējams, tas saistīts ar to, ka svētku laikā piedzīvoji ko tādu, kas tev pietrūcis jau kādu laiku. Vai svētku laikā vairāk kontaktējies ar cilvēkiem? Vai ēdi to, ko vēlies, nedomājot par savu slaidumu? Ja svētku laikā socializējies un izklaidējies, iespējams, šobrīd piedzīvo sociālo iztukšotību, kad ar nevienu vairs nevēlies kontaktēties. Padomā – iespējams, ir kāds veids, kā ikdienā atjaunot to, kā šobrīd pietrūkst.