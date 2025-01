Cik bieži ieteicams mazgāt dvieļus?

Daudzi no mums dvieļus veļas mazgājamā mašīnā ieliek vien reizi nedēļā, savukārt kāds pētījums, kurā piedalījās 100 cilvēki, atklāja, ka aptuveni trešdaļa to darīja tikai reizi mēnesī. Daži cilvēki, saskaņā ar aptauju Apvienotajā Karalistē, atzina, ka to dara vienu reizi gadā, raksta BBC.