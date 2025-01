Kāda atšķirība starp parfimērijas un tualetes ūdeni?

Smaržu pasaulē tik daudz reibinošu aromātu, glītu pudelīšu un skanīgu nosaukumu, ka, meklējot jaunu parfīmu, nereti pircējs apjūk. Ko nu izvēlēties? Uz krāšņajiem iepakojumiem parasti norādīts, vai produkts ir "eau de toilette" vai "eau de parfum", vai varbūt vēl gluži cits. Kāda gan atšķirība? To skaidro modes žurnāls "Vogue".

"Eau de parfum" (no franču valodas tulkojumā "smaržu ūdens") jeb parfimērijas ūdens, piedāvā spēcīgas aromātu notis un parasti satur no 15 līdz 20 procentiem sākotnējās aromātiskās eļļas. Cilvēki ar jutīgu ādu bieži izvēlas šo koncentrācijas līmeni (vai arī "eau de fraiche", kam koncentrācija ir vēl zemāka un kas ir balstīts ūdens bāzē), jo tajā ir mazāk alkohola nekā "eau de toilette". Parfimērijas ūdens aromātu saglabās līdz sešām stundām, tādēļ to var lietot taupīgāk. Respektīvi, tas būs ilgnoturīgāks un ar bagātīgāku smaržu.