Kā un cik bieži jāmazgā matu ķemme?

Izņem no matu ķemmes ieķērušos matus. Vari palīgā ņemt matu ķemmi ar adatas tipa kātu, kurai sari ir vienā rindā, un visus matus no ķemmes izķemmēt ārā.

Dezinficē. Ja lieto vienu ķemmi ar citiem mājiniekiem un tā ir no plastmasas, labāk to apsmidzināt ar spirtu vai citādā veidā dezinficēt, lai novērstu baktēriju pārnešanu no vienas galvas uz otru.