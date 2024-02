Iespējams, ikviens no mums kaut reizi dzīvē ir aizsapņojies – kā būtu, ja es būtu pats sev priekšnieks –, iztēlojoties pilnīgu brīvību un bezgalīgus ienākumus. Tomēr savs bizness ne vienmēr ir saulains un ceļš uz to rozēm kaisīts. Tieši tāpēc uz sarunu aicinājām divas iedvesmojošas sievietes uzņēmējas, kuru ceļi ir visai atšķirīgi – vienai ir liels, uz eksportu balstīts bizness, otrai savukārt tas ir kā papildu ienākumu avots. Aprunājāmies par uzņēmējdarbības ceļu, par to, cik viegli vai grūti ir sievietēm Latvijā "izsisties" biznesa vidē, tāpat palūdzām atklāt kļūdas, ko citiem nepieļaut.