Ikviens mazulis ir laime vecākiem, vecvecākiem, draugiem, paziņām un arī valstij savs potenciāls ieguvums nākotnē, taču nereti jaunie vecāki apmulst, lūkojot, kas viņiem pienākas vai nepienākas no valsts saistībā ar bērniņa ienākšanu ģimenē. Jā, pabalstiem ir dažādi apzīmējumi un tos piešķir dažādos laikposmos, turklāt vēl atkarībā no tā, vai vecāki pirms tam ir strādājuši. Vai šis gads nesis kādas izmaiņas? To visu lūkosim izskaidrot vienā apjomīgā ceļvedī pabalstu sistēmā, lai saprastu, kas attiecas uz jauna cilvēka ienākšanu lielajā pasaulē. Skaidrojumu sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pārstāvji.