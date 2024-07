Pavisam nesen pamanījām, ka sludinājumu portālā "Ss.com" nonācis influenceres un konditores Amandas Ozoliņas labi zināmais uzņēmums "Kūkas Gardas". Sazinājāmies ar viņu, lai noskaidrotu, vai tā maz ir patiesība un kāpēc viņas lolojumam pēkšņi pienācis gals. Īpaši "Delfiem" Amanda atklāj skaudro stāstu par to, kā pēc 10 gadu darbošanās viņa ir lēmusi, ka konditorejai nu ir jāmeklē cits īpašnieks. Viņa pastāsta arī to, kādu tieši jauno vadītāju meklē un kā mainījusies atpazīstamība pēc sadarbības ar uzņēmēju Elīnu Didrihsoni, kā arī – kas ieplānots nākotnē.

Amanda, sāksim ar to, vai tā ir taisnība, ka uzņēmums "Kūkas Gardas" tiešām tiek pārdots? Kāpēc šāds lēmums?

Jā, tā ir taisnība! Šis lēmums nav vērsts uz emocijām vai varbūt, kā no malas varētu šķist, ka uzņēmumam ir radušās kādas finansiālas grūtības. Nebūt nē, tas ir mans personīgais lēmums par labu manai labsajūtai. Un patiesībā es to pieņēmu jau pirms diviem gadiem. Proti, vienmēr esmu teikusi, ka es vēlos izveidot uzņēmumu, kuru es pēcāk varu tālāk nodot kādam citam. Bet, protams, tā kā šis uzņēmums ir ļoti piesaistīts pie mana personīgā zīmola un ļoti daudzi to redz un projicē caur mani, vairākumam tas ir diezgan šokējošs paziņojumus. Bet tā ir pilnīgi normāla prakse, nav nekāds jaunums biznesa vidē, ka uzņēmumi tiek pārdoti un nonāk citu īpašnieku rokās.