Vēl pirms dažiem gadiem Signija Zizlāne bija mīlestības apčubināta. "Dzīvoju tādā rozā mākonī, viss bija labi," viņa stāsta. Un tad notika negaidītākais – tieši meitas dzimšanas dienā no dzīves pēkšņi aizgāja Signijas mīļotais vīrs. Nepieņemšana, dusmas uz Dievu un velnu, bailes pašai no sevis, līdz pienāca brīdis, kad Signija saprata – tā turpināties vairs nevar. Un iegrima dārzā, kas viņu sevī ievilka gluži kā narkotikas. Tā radās Sventes lavandu dārzs. Taču violetie ziedi ir vien kripata no tā, ko saimniecībā var aplūkot.