Inesei ir 82 gadi un kopš šā gada pavasara noteikta diagnoze – dzemdes kakla vēzis otrajā stadijā. Viņa pati ir pensionēta mediķe un nepatīkami pārsteigta par "jaunajiem laikiem", kad ārsti var pacienti neinformēt par ārstēšanās procesu, par attieksmi un to, ka cilvēkam mājās faktiski ir jāturpina ārstēšanās "uz dullo", piedomājot pašiem, kā piemeklēt inovatīvas metodes, lai izpildītu ārstu dotās norādes. Savukārt Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS), kuras paciente ir Inese, apliecina pretējo, vienlaikus atvainojoties kundzei, ja reiz radies kāds pārpratums.

Par to šajā rakstā – kā cilvēkam gados, kurš tā jau ir šokēts par diagnozi, pašam jāmeklē iespējas turpināt ārstēšanās procesu. Ko saka slimnīca? Un vai tā vispār ir problēma visā valstī, ka ārsti nekomunicē ar pacientu? Izrādās, ir gan. Protams, ir gana daudz labo ārstu, kuri no sirds cenšas atrast laiku, lai pacientam izskaidrotu visu iespējami plašāk, bet diemžēl ir arī ļoti, ļoti augstprātīgi ārsti. Daudzi onkoloģijas pacienti pēc diagnozes uzzināšanas dzīvo tumsā, to apliecina onkoloģijas pacientu apvienības vadība. Ineses stāstu portālam "Delfi" uzticēja viņas krustmeita Jana, kura ļoti aktīvi iesaistās radinieces ārstēšanas procesā. Pensionētā mediķe pati stāstīt šo stāstu nevēlējās, nespējot tikt galā ar emocijām, jo sirds sāpot ļoti spēcīgi. Par attieksmi, pat ne tik ļoti kā par diagnozi.