Ēdiens ir mana vājība. Ar domām par ēdienu eju gulēt, un tā ir viena no pirmajām domām, kas pazib prātā, no rīta mostoties. Iespējams, lai rūdītu raksturu, manu sociālo tīklu burbulī bija jānonāk Karīnas Leinbergas-Lembergas izlolotajam profilam @es.gatavoju. Viņa to dara tik skaisti, ka pie katras fotogrāfijas atliek tikai labsajūtā novaidēties. Mani glābj vien skaudra realitātes apziņa, ka tik smuki pagatavot es vienkārši nespētu, tāpēc pat nesāku.