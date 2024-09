Viss sākās ar pavisam parastu, sadzīvisku situāciju pagājušā gada rudenī. "Mūsu pagalmā bija palikuši daži siena ruļļi, bija rudens, un tie jau sāka kļūt mitrāki. Palūdzu vīram, lai viņš maksimāli noņem to apkārtējo bojāto slāni un panes sienu zem jumta. Viņš to arī izdarīja, labo sienu savāca, bet tad es skatos – pagalmā ir vesela čupa ar slikto sienu. Man, protams, gribas, lai pagalms ir savākts. Un tā nu es to vācu, vācu, vācu," atceras Vendija.