Darja Tihomirova ir dzimusi un augusi Sibīrijā, bet mīlestība viņu atveda uz Latviju. Šeit viņa turpināja darīt to, ko bija iesākusi jau savā dzimtenē un prata vislabāk, – palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti uzsākt pirmās gaitas jāšanas sportā. Viņa ir paraolimpiskās iejādes komandas vadītāja un viena no trenerēm – un arī Rihardam Snikum palīdzēja sasniegt augstākās virsotnes. "Ieraudzīju puisi zirgā un domāju – fantastiski, šis puisis noteikti var!" viņa atceras pirmo satikšanos ar čempionu.

Esmu daudz dzirdējusi, ka ir grūti iejusties vai iemācīties valodu, ka Latvijā nepieņem, sabiedrība nav iekļaujoša citu valstu pārstāvjiem, īpaši no Krievijas un īpaši tagad. Bet es vienmēr klausos un domāju, ka tas ir par kādu citu valsti, jo mani šeit pieņēma atplestām rokām. Īstenībā no manis neprasīja neko, man visu deva.

Mani ļoti interesē valsts, uz kuru atbraucu, tās vēsture, kultūra un valoda, man šķiet, tas ir tikai loģiski, ja tu izvēlies to par vietu, kurā gribi dzīvot. Man pat neienāca prātā, ka es varētu to valodu nemācīties. Kā es varētu just to valsti kā savu, nezinot valodu vai kultūru? Tāpēc man tas sanāca ļoti organiski, un man trāpījās ļoti forša skolotāja. Es teiktu, ka pusgada laikā varētu mierīgi sarunāties uz ielas.