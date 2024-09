Aiz likumprojektiem, ierobežojumiem un sausiem statistikas datiem stāv reālas personības, kuru dzīves ir postītas graujošās azartspēļu atkarības dēļ. Šoreiz raidījumā " Par TO pašu " runājam ar mūziķiem Normundu Jakušonoku un Pēteri Upelnieku, kā arī politologu Andi Kudoru, kuri reiz cietuši no šīs nopietnās atkarības. Šos stāstus papildina Kaspara Dvinska pieredze, kurš brīvajā laikā spēlē pokeru, un psihoterapijas un atkarību speciālistes Gunitas Gudones skaidrojumi.

