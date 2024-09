Iespējams, ka iztērēt 10 minūtes aktiera Leonardo Di Kaprio dārgā laika līdz šim spējis tikai viens latvietis – Kristaps Pētersons, taču tas nebūt nav vienīgais "fuck up" (izgāšanās, neveiksme, juceklis), ko viņš savā profesionālajā un personīgajā dzīvē pieredzējis. Par neveiksmēm un to, kā tās pārvarēt un kādēļ par tām jārunā skaļi, stāsta šī gada "Fuck up nights" organizators, žurnālists Kristaps Pētersons.