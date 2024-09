Ar Agnitu tiekamies viņas darbavietā, Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļā. Kopš septembra viņa te vada visu, bet līdz tam bija nu jau pensionētās vadītājas vietniece. Šajā darbā nokļuvusi pilnīgi nejauši. Ienāku skaistajās telpās, un Agnita, kuru pirms tam nepazinu, skrien pretim un sasveicināšanās vietā dod bučas – pēc itāļu un franču modes, un tad seko latviskā versija – bez skūpstiem, bet apskaujoties un cieši saspiežot mani. Tāda viņa ir. Pozitīva, enerģiska, ļoti atklāta, smaidīga. Tiesa, atminoties dažas pagātnes lietas, skatiens satumst un smaids uz lūpām izzūd, tad viņa kļūst nopietna. Mūsu saruna ir par dzīvi. Kā to mīlēt, kā visu iespēt un neiespēt, kur viens cilvēks var gūt tādu enerģiju – kā zaķītis no kāda zināma bateriju ražotāja reklāmas.

"Manā ģimenē visi ir policisti, un vecāki bija pret to, ka arī es kļūstu par policisti," saka Agnita. Viņas mamma sāka strādāt policijā, pēcāk bija izmeklētāja prokuratūrā, tad kļuva par tiesnesi, bet pēc laika, atsakoties locīties līdzi iesūnojušajai sistēmai, ar Saeimas lēmumu tika atstādināta no amata. Arī Agnitas tētis bija liels policijas šefs Liepājas pārvaldē, un tieši tāpat – atsakoties kāpt uz pjedestāla (pārnestā nozīmē – aut.) ar pilsētas vadību, nepiedaloties politiskajās spēlītēs, nebija ieredzēts, un nemitīgi tika mēģināts viņu gāzt no dažādiem amatiem.