Ar apzīmējumu " Instagram modele " mūsdienās rotājas daudzas soctīklu lietotājas, tomēr viņu dzīve, darbs un pienākumi nav tādi kā profesionālēm. Lai gan pēdējos gados modes industrija paplašina vecuma, svara, ādas krāsas spektru, realitātē tomēr tāpat bieži vien redzam kalsnus bērnus. Šoreiz raidījumā " Par TO pašu " ar vairāk un mazāk "aktīvi" strādājošām profesionālajām modelēm spriežam, vai modeles darbs, kur lielā mērā būtiski ir vizuālie dotumi, ceļ pašapziņu vai tomēr ir toksisks?

Skaidrs, ka arī aiz katras profesionāles slēpjas atšķirīgs karjeras stāsts un pieredze. Šoreiz "Par TO pašu" ciemos sievišķīgā lielo izmēru modele, tagad arī modes zīmola saimniece – Tatjana Mackeviča . Tā kā "plus size" modeles Latvijā nav daudz, Tatjanai Mackevičai patīk teikt, ka visi ceļi ved pie viņas. Smejoties viņa saka: "Esmu monopoliste!". Tāpat ar saviem stāstiem dalās modele, pasākumu un raidījumu vadītāja Māra Sleja, aizvien modele un grāmatvede Madara Mālmane, kā arī gados jaunā latviešu modele Emīlija Agate Palina, kas šobrīd strādā un dzīvo Taivānā.

Katru otro nedēļu raidījumā "Par TO pašu" pievēršamies kutelīgiem, tomēr ne banāliem tematiem, meklējot atbildes uz jautājumiem, kādi varētu rasties jebkura cilvēka galvā. No nopietniem un sabiedrībā aktuāliem tematiem, līdz neformālām sarunām brīvā gaisotnē par to, kas interesē visus.