Šķiet, Felipe ir radīts dzīvei bez robežām, kur slavenību ballītes un ikdienišķi mazo pilsētu krogu apmeklējumi saplūst vienā realitātē: "Vienu dienu varu būt Ibizā, tusēt visdārgākajā klubā kopā ar miljonāriem, bet nākamajā – sēdēt mazpilsētas "Klondaikā" un dzert "Hektoru" ar pilnīgi svešu čali," viņš stāsta ar neviltotu atvērtību. Ekskluzīvajā "Delfi" intervijā Felipe atklāj sevi vēl nebijušā gaismā, stāstot par "Coyote Fly" laikiem, slavenībām, ienākumiem, starpnieka darbu, satikšanos ar Vilu Smitu un to, vai viņa slava ir Porziņģa nopelns un slavenais basketbolists viņam palīdz arī finansiāli.

Viņš arī ļauj ielūkoties savā neticamajā 10 dienu ceļojumā – no nakšņošanas parkā uz soliņa līdz Trevisa Skota "afterparty" ar vien 200 eiro kabatā. Par to turpinājumā!

Man bija grūta bērnība, zaudēju ļoti daudz draugu, redzēju, kā cilvēki mirst man blakus. No 12–16 gadiem biju ļoti bēdīgs, viss bija slikti. Taču man vienmēr bija prieks, kad skatījos Smita šovu "The Fresh Prince of Bel-Air". Viņš bija mans elks kopš bērnības! Es teicu Orlando: "Man vajag satikt Vilu Smitu." Bija jau sešas iespējas, kurās nesanāca!" Tad uzzinājām, ka viņš būs Azerbaidžānā uz "Formula 1", un es teicu, ka es arī būšu.