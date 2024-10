Mēs neviens nezinām, kurā brīdī mums vajadzēs līdzcilvēku palīdzību, tāpēc – kamēr spējam, palīdzam citiem, jo esam taču cilvēki, saka Priekules vidusskolas skolotāja Agita Rukute. Viņas teiktajam piekrīt no kara Ukrainā aizbēgušais Oleksandrs, kurš Latvijā dzīvo divarpus gadus. Ja sākumā palīdzība bija nepieciešama viņam, tad tagad seniors ir atspēries un pie pirmās izdevības pats steidz sniegt atbalstu katram, kas vien to gatavs pieņemt.

Un tieši par to, kā nereti šie šķietami mazie darbiņi kādam var izrādīties pat dzīvības vērti, šajā rakstā. Savus stāstus izstāstīja Oleksandrs un Agita.

Kaimiņu būšana ar Zentas tanti un zupas milzu vērtība bijušajai kolēģei

Par zupu un to, ka tā dažādās nozīmēs ir vitāli svarīga. "Manai bijušajai kolēģei pusgada laikā no slimības nomira vīrs, ar kuru nodzīvots viss mūžs. Viņa bija emocionāli sagrauta, turklāt pašai jau arī ir dažas veselības problēmas. Iebraucu ar riteni pie viņas vienu, otru reizi un saprotu, ka viņa neko neēd. Negriboties. Nē, tā nevar! Tev taču zāles jādzer, saku viņai. Un tā es viņai ik dienu aizvedu vismaz porciju siltas zupas no mūsu ciema ēdnīcas, kurā gatavo kā mājās. Pagāja laiks, man sākās darbs. 2. septembrī svinu dzimšanas dienu, kas šogad arī bija pirmā skolas diena. Skolā man saka: "Agita, tevi ārā gaida." Izeju vestibilā, un mana paziņa stāv ar kūku un saka: "Paldies par tām zupām." Lūk, robeža ir ļoti trausla, ja līdzcilvēki ignorētu acīmredzamus brīžus cita emocionālajā pasaulē! Ja tam otram vairs nav enerģijas dzīvot. Tāpēc saku – zupai ir liela nozīme visos laikos. Tā bija kara laikā, kā man stāstīja vecmamma, un arī šodien," aizkustināta ir Agita.