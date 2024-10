Pirms 25 gadiem kādā Latvijas mazpilsētas dzīvoklī pasaulē nāca Paula (vārds mainīts). Taču uzreiz pēc dzimšanas viņa tika atrauta no savas bioloģiskās mātes, kura viņu nodeva neatliekamās palīdzības darbiniekiem. Mazulīte nonāca bērnunamā, kur pavadīja pirmos septiņus savas dzīves mēnešus, līdz tika adoptēta jaunā ģimenē. Kad Paulai bija septiņi gadi, kāda nevainīga saruna atklāja viņas dzīves lielāko noslēpumu. "Skatoties multfilmu kopā ar tēti, jautāju, kā es piedzimu, un viņš vienkārši atbildēja: "Es nezinu, mēs tevi adoptējām."" Šī šķietami nejaušā saruna kļuva par atskaites punktu, Paulai pirmoreiz atskārstot, ka mamma un tētis nemaz nav viņas bioloģiskie vecāki. Tas bija sākums viņas ilgajam ceļam, meklējot atbildes uz jautājumiem par savu izcelsmi un vietu pasaulē.

Paulas bērnība bija pavisam klasiska latviešu bērnam – vasaras tika pavadītas pie vecvecākiem laukos, spēlējoties kopā ar māsīcām un brālēnu. Paulas vecmāmiņa ir katoļticīga, tāpēc bērnībā meitene bieži apmeklēja baznīcu, iespējams, vairāk nekā citi bērni Latvijā. Viņa bieži devās uz Aglonu un piedalījās misēs, kas kļuva par nozīmīgu daļu no viņas dzīves.

Šis pieredzes stāsts papildina Labklājības ministrijas sākto kampaņu "Saknes ir svarīgas! " ar mērķi aicināt adoptētājiem laikus atklāt bērniem viņu adopcijas stāstu, jo tas ir pamats bērna identitātei, pašapziņai un emocionālajai stabilitātei. Katra cilvēka stāsts ir šī cilvēka īpašums, un arī adoptēto bērnu stāsts pieder tikai un vienīgi viņiem, skaidro eksperti. Tam piekrīt arī Paula: "Katram ir tiesības izvēlēties. Uzzināt vairāk ir tikai dabiski. Lūdzu, neapvainojieties par to."

Kad Paula uzzināja, ka viņa ir adoptēta, lielu, dziļu sarunu sākumā nebija, taču tās, protams, notika vēlāk. "Jo vecāks paliec, jo vairāk vēlies saprast, arīdzan par savu izcelsmi un no kurienes tu nāc," viņa atzīst. Paula sāka uzdot jautājumus par to, cik veca bija, kad viņu adoptēja. Noskaidrojās, ka viņai bija septiņi mēneši. Tāpat viņa jautāja, vai viņai ir brāļi un māsas. Vecāki zināja, ka Paulai ir brālis, jo, kārtojot dokumentus, viņiem bija teikts, ka bioloģiskajai mātei piedzimis vēl viens bērns, bet viņa izvēlējusies to paturēt.