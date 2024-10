Nesenākais Viestura piedzīvojums bija Mongolijā. Tas esot bijis viens no visu laiku iespaidīgākajiem ceļojumiem, un jo īpaši sirdī iekrita ceļabiedri. "Ceļojumu veido tie, kas ir atbraukuši līdzi. Bija savākušies ļoti talantīgi dažādu profesiju cilvēki – uzņēmēji, juristi, ārsti. Ceļojums bija ne gluži fiziski, bet komforta ziņā smags. Nedz mēs, nedz vietējie gidi nebija gatavi, ka naktī mums pudelēs sasals ūdens. Bija ļoti auksti. Ļoti daudz neērtību. Bet cilvēki par to smējās – bija pozitīvi. Tas mani motivēja, tāpēc tas bija viens no labākajiem ceļojumiem," viņš stāsta.