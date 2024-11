"Savā būtībā un sirdī esmu pianiste, un kādu brīdi mana slavas gaisma spīdēja ļoti, ļoti spoži," par sevi saka pianiste Liene Circene. Kādu brīdi viņa no aktīvas koncertēšanas bija pagājusi malā, taču pašlaik maziem, maziem solīšiem apņēmīgi iet uz to, ka pavisam drīz varēs atkal spīdēt un laistīties savā slavas zenītā. Par to, ka sieviete reiz apmeklējusi mūzikas skolu, kur atklājusi savu talantu, jāpasakās ģimenei, kas viņu pieņēma tad, kad Lienei nebija apritējis pat gadiņš. Viņas bioloģiskie vecāki pilnvērtīgas rūpes par meitenīti uzņemties savulaik nespēja, un arī vecvecāki to izlēma nedarīt.