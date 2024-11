Ādamam Renāram bija gads un 11 mēneši, kad viņš ievilka savu pēdējo elpu, guļot mammas klēpī. Gluži tāpat kā pirmo elpu – piedzimstot no mammas klēpja. Puisītim bija reta ģenētiska slimība, kas neļāva izaugt kopā ar savu dvīņu brāli Valteru, kurš ir pilnīgi vesels. Tagad jau piecgadnieks. Dēla slimība, viņa aprūpe un nāve ģimenē bija liels pārbaudījums, bet mammai Monikai Kauranenai – arī grūdiens meklēt un atrast savu īsto vietu darba vidē. No diplomētas žurnālistes, sabiedrisko attiecību speciālistes viņa nu ir kļuvusi par ārsta palīgu un strādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigāžu atbalsta centrā Jēkabpilī.

Monikas ceļš no žurnālistes līdz ārsta palīgam bija negaidīts un sarežģīts – viņas dzīvi būtiski izmainīja dēla Ādama piedzimšana un smagā ģenētiskā diagnoze. Sarunā ar "Delfi" viņa atklāti dalās par to, kā ģimene joprojām mācās dzīvot no jauna, pielāgojoties dzīvei bez mazā Ādama, kurš vienmēr būs klātesošs kā eņģelītis, par ko meita Lūcija katru vakaru novēl brālim saldu miegu.