Agris sarunas sākumā vēlas uzsvērt: "Es neatspoguļoju visu vīriešu viedokli. Es pārstāvu savu viedokli un to vīriešu viedokli, ar kuriem esmu par šo tematu komunicējis."

Pašlaik viņš citus vīriešus iedrošina doties pie ārsta un aizdomu gadījumā tiem vīriešiem, kas vēl neatbilst valsts apmaksātam skrīningam, analīzes veikt par saviem līdzekļiem, jo tās nav pārlieku dārgas – astoņi eiro. "Es parasti to salīdzinu ar vīriešiem tuvāku lietu, teiksim, vienu dienu nenopērc sešpaku alu, neizpīpē to pusotru paku cigarešu, bet par to naudu uztaisi vienkārši analīzes."