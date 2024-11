Raidījuma vadītāja Anita vaicā sportistiem par viņu sajūtām, kad uz skatuves tiek vērtēts katrs sīkākais muskulītis. Vai viņi jūtas kā objekti? Violeta atzīst – lai arī uzstāšanās notiek peldkostīmā, viņa zina, "uz ko parakstās". "Apzinos, ka demonstrēšu savu darbu, nevis seksualitāti. Turklāt man palīdz grims, jo tad jūtos kā apģērbta. Svarīgi atcerēties, ka mani taču vērtē profesionāļi, kuri vērtē manu darbu, salīdzinot to ar citām sievietēm."

Edžus piekrīt Violetai: "Kad izeju uz skatuves, aizmirstu, ka esmu apakšbiksēs. Esmu tur, lai atrādītu to, ko esmu darījis pēdējā gada, pusgada laikā. Palīdzoša sajūta ir arī tā, ka uz skatuves esi kopā ar citiem sportistiem. Tu neesi vienīgais!" Tāpat Edžus norāda, ka arī skatītāji uz sacensībām nav gluži ieradušies izsalkušām acīm, drīzāk jūsmo par citu veikumu. Un arī tiesneši – 80 procenti no viņiem paši ir bijuši šī sporta veida sportisti vai treneri.

Abi sportisti arī atklāj, ka sagatavošanās posms ir intensīvs un 12 nedēļas ir īpaši nozīmīgas – to laikā jāpaspēj sagatavoties iznācienam. Lai gan treniņu intensitāte nemainās, ir jāpieslīpē tieši ēšanas režīms, veidojot kaloriju deficītu. Edžus piemin, ka pēdējās nedēļās tas jau ir "kārtīgs deficīts". Anita pajautā: vai tādējādi arī ballītes izpaliek? Viņi smejoties piekrīt – jā, pat ja kāds piedalās, tad tikai daļēji. Šis cilvēks noteikti nebūs tas, kurš izdzers 15 "džintonikus".

Violeta dalās, ka, piemēram, raidījuma filmēšanas dienā viņai jādodas uz vecmāmiņas dzimšanas dienu: "Man tante jau rakstīja: "Ko tev pagatavot?" Es saku: "Es ar savu atnākšu!" Manējie jau pie tā ir pieraduši. Zinu, ka meitenēm sākumā ir grūti pieņemt – kā var aiziet uz dzimšanas dienu, nepamielojoties ar torti?! Man tas šķiet pilnīgi normāli, jo es gribu pēc tam labi izskatīties uz skatuves. Cilvēkiem to ir grūti saprast. Nevajag jau atteikties no tortes, bet apēst nevis pustorti, bet mazu gabaliņu."

Gan Violeta, gan Edžus uzsver, ka ļoti svarīgs ir atbalsts – vai nu no trenera, vai citiem tuviem cilvēkiem, jo dažubrīd šis sporta veids ne tikai ceļ pašapziņu, bet liek to arī apšaubīt: "Mums liekas, ka esam sliktā formā, bet tu tāpat esi labāks par 99 procentiem sporta zālē," saka Edžus.

Visi kā viens uzsver, ka sportot, protams, ir nepieciešams, taču cilvēki nereti neapzinās svara samazināšanas galveno mērķi. "Cilvēks domā: es nometīšu piecus kilogramus. Jautājums: kāpēc? Beigās mēs nonākam pie tā, ka vēlas justies labāk un vēlas būt labās attiecībās. Zem pieciem vai 10 kilogramiem parasti ir cits virsmērķis, un svarīgi, lai cilvēks to uzskata par galveno, nevis svaru."

