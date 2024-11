Depresija. Nereti tā tiek slēpta gan no tuviniekiem, gan starmešu gaismām, uzvelkot pozitīva un smaidoša cilvēka masku. Katram stāsts par to ir individuāls un ļoti atšķirīgs. Piemēram, mūziķis Markus Riva ar depresiju cīnījies pusaudža gados un sūtījis vēstules jauniešu žurnāliem, cerot saņemt speciālista padomu. Rakstniece Inga Grencberga savukārt salīdzinoši nesen, pirms pāris gadiem, un to arī atklājusi publiski – publicējot bildi "Facebook" ar savu īsto seju un uzvilkto "masku" depresijas laikā. Par pieredzi ar mentālās veselības kaiti, kāds tai bijis cēlonis un kādas kļūdas pieļāvuši atgūšanās procesā, runājam jaunākajā "Par TO pašu" epizodē. Taču par depresijas izpausmēm, veidiem un to, kādēļ nereti tā tiek slēpta no apkārtējiem, stāsta psihiatre Laura Štāne.