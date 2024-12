Reiz bija laiks, kad māte savam miesīgajam dēlam teica: "Esmu mierīga par tevi tikai tad, kad esi cietumā." Tagad ģimene ar viņu lepojas, bet viņš pats ir gatavs sev iekniebt, lai noticētu īstenībai: viņš ir tīrs, viņam ir ģimene, darbs, bet, pats galvenais, viņš palīdz izkļūt no atkarības gūsta tiem, kurus sabiedrība jau sen norakstījusi. Bijušais narkomāns Vladimirs Soloveckis "Delfi" atklāj savu atgriešanās stāstu.

Šis raksts ir daļa no "Delfi" rakstu sērijas par narkomāniju Latvijā, kurā mēģināsim saprast problēmas apmērus un ietekmi uz cilvēku dzīvēm. Lai to izdarītu runāsim ne tikai ar atkarību ekspertiem, bet arī pašiem lietotājiem, bijušajiem lietotājiem un viņu tuviniekiem.

Kā tas gadījās?

Vladimira ģimene uz Rīgu pārcēlās no Sahalīnas. Lai iekārtotos jaunajās mājās, vecāki daudz strādāja. "Atskatoties pagātnē, laikam man deva pārāk daudz brīvības, un šo uzticību es izmantoju nepareizi, ļaujoties neīstajām autoritātēm, vecākiem puišiem no kaimiņu pagalmiem Imantā."

Drīz vien viņš zālīti sāka pīpēt gandrīz katru dienu. Un meklēt naudu tās iegādei. "Kur 14 gadu vecumā var tikt pie naudas? Vecāku kabatās – nācās mānīties. Atņēmu citiem skolēniem. Ne visi par to sūdzējās, tādēļ skolas reakcija nebija diez ko spēcīga."

Ilgu laiku vecāki par narkotikām nenojauta. "Pāris reižu atrada man kabatās papirosus "Belomorkanal" – tos visvieglāk varēja piepildīt ar zāli. Prasīja, kam man tie. Sameloju. Un viss. Tagad es narkomānus atpazīstu jau ar pusskatienu, vecāki tolaik pat nezināja, kā tas izpaužas, agrāk tas nebija piedzīvots, arī īpašas informācijas nebija. Bet, ja es mājās ierastos piedzēries, to uzreiz saprastu."

No zālītes pie smagās artilērijas

Pēc pāris gadiem ar zālīti nāca piedāvājums izmēģināt ko stiprāku. 16 gadu vecumā viņš pirmo reizi dūries. "Tā bija tā sauktā boltuha – efedrons, ko ieguva no kristāliem, pirktiem pie barigām. Daži draugi to jau kādu laiku bija lietojuši – ārēji nekas slikts nebija noticis. Apmierinātiem ģīmjiem jautri stāstīja: vai atceries, cik kruta tusējām..." atceras Vladimirs. "Kādu laiku centos nešķērsot to robežu starp uzpīpēt vai iešņaukt un iedurt, taču ziņkāre uzvarēja."