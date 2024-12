Sergejs Tarasovs no sirds lepojas ar to, ka dzemdību nodaļā šobrīd vienlaikus ir zems ķeizargrieziena operāciju rādītājs (2023. gadā – 15 procenti, līdz 2024. gada novembrim – 12 procenti) un labi jaundzimušo veselības rādītāji.

Es nāku no mazas pilsētas, Balviem, un, kad sāku studēt Rīgā, likās – tur "viss notiek". Tagad saprotu – arī reģionos "viss notiek" un, ja ļoti vajag, divarpus stundu ceļš līdz Rīgai ir nieks. Sadzīviskā ziņā te pusstundas laikā varu apdarīt visus pienākumus – Rīgā pa to laiku nekur tālu neaizbrauksi. Arī par bērniem te ir drošāka sajūta – pat pirmklasnieku var palaist kājām uz skolu. Un – desmit minūšu attālumā ir skaistākā Latvijas pludmale! Tiku atbalstīts arī ar dzīvesvietas iespējām man un ģimenei (sieva slimnīcā strādā par galveno medicīnas māsu – aut.), pēc tam pats nopirku dzīvokli.

Man ir svarīgi, ka te dod iespēju darīt to, ko vēlies. Es gribu operēt – operēju. Turklāt te ir mūsdienīga, kvalitatīva operāciju zāle, jauna augstākās klases laparoskopijas iekārta – visas iespējas darīt to, ko gribu. Vadība atbalsta zināšanu pilnveidi ārzemēs, piemēram, biju Francijā apgūt progresīvās ginekoloģiskās endoskopijas tehnikas.

Mana pārliecība ir tāda, ka cilvēkam ir jāsaprot, kas ar viņu notiek. Jā, kādreiz ir smagi pateikt cilvēkam, ka viņam viss ir slikti un, piemēram, ir vēzis 4. stadijā, un prognozes ir sliktas. Es redzu apkārt, ka nereti neviens tā īsti negrib teikt, kas notiek, un tad cilvēks atnāk pie manis, īsti līdz galam nesapratis notiekošo. Kādreiz tiešām ir grūti, skatoties cilvēkam acīs, izskaidrot, ka viss ir slikti, bet, ja es to neizdarīšu, tad varbūt neviens to neizdarīs. Protams, jārunā iejūtīgi. Lasu pētījumus un arī pieredzē pārliecinos, ka psiholoģiskā atbalsta puse ir svarīga. Tas varbūt pat nav tik svarīgi ārstēšanā, bet tas ir svarīgi, lai cilvēks izārstētos, – viens ir ārsta rokām paveiktais darbs, otrs – ko ieguldi pacienta domāšanā. Ja cilvēkam ir pārliecība, ka viņš izārstēsies, rezultāti ir labāki.

To es vienmēr varēšu izdarīt. Man pagaidām pietiek ambīciju un vēlmes palīdzēt cilvēkiem nopietnākās lietās – kādēļ tad es visu mācījos, lai "vienkārši sēdētu poliklīnikā"? Turklāt man arī šobrīd ir ambulatorā pieņemšana slimnīcā, gan valsts apmaksātiem, gan maksas pacientiem, kuriem jātiek uz vizīti ātrāk. Es uzskatu, ka jebkura sieviete ir pelnījusi kvalitatīvu ambulatoro aprūpi arī tad, ja viņai nav lielākas naudas apmaksāt vizīti. Mani priecē, ja sieviete, iznākot no mana kabineta, saprot, kas viņai kaiš, kā to tālāk ārstēt vai ko tālāk darīt, lai viņa var izrunāt visu, kas viņu satrauc, un iznākt no kabineta priecīga un apmierināta ar vizīti.