Latvijā dzīvojošā venecuēlieša Santjago Rivero filma "Vulgar" pirmizrādi piedzīvoja 11. decembrī kinote ātrī "Apollo". Sārtiem burtiem rotāta filmas afiša un tikpat sārtos akcentos ieradās arī viesi, raudzīt vaigā pašmāju romantisko komēdiju. Bet vēl sārtāki, ļoti iespējams, būs kāda kautrīga skatītāja vaigi… Par ko tad ir filma, un kā par to jūtas galvenie varoņi – Katrīna Kreile un Āris Matesovičs?

Plašākai sabiedrībai pikantā komēdija būs pieejama, sākot no 13. decembra. Taču visnotaļ intriģējošie treileri jau ir paspējuši gluži vai satricināt sociālo tīklu lietotājus. Jau rakstījām , ka, lai gan filmas nosaukums ir "Vulgar", tā nebūt nav vulgāra izpildījumā, kā norāda režisors. Drīzāk mazliet koķeta – ar elegantu erotikas pieskārienu. Jā, pikantu ainu filmā netrūkst, un varbūt kautrīgākajiem skatītājiem zālē tik tiešām kaisīs vaigi!

Filma stāsta par Andželiku, kurai ir šķietami perfekta laulība, bet, plānojot labākās draudzenes kāzas, viņa iepazīstas ar līgavas karstasinīgo brāli – Simonu. Šī satikšanās sašķoba sievietes uzskatus par to, kas galu galā ir patiesa kaisle, liekot apšaubīt savas esošās attiecības. Varbūt viņas laulība nav tik perfekta, kā pašai līdz šim ir šķitis?

Galvenās lomas atveidotāja Katrīna Kreile, kura jau vairākkārt paguvusi iemēģināt aktrises arodu, filmējoties seriālos "Nelūgtie viesi", "Bezvēsts pazudušās" un filmā "Ekstāze", stāsta, ka, atveidojot Andželiku, varēja rezonēt ar savu tēlu. Gan Andželikai, gan Katrīnai ir perfekcionista daba. "Man arī visu dzīvi ir bijis svarīgi atbrīvoties no perfekcionisma. Šajā lomā man bija iespēja to darīt un to varēju iemācīties," par savām un Andželikas līdzībām stāsta Katrīna.