Viņa jau bērnībā nebija nekāda leļļu meitenīte, labprātāk ar lielajiem puikām skrēja pa pagalmu un jau tad mammai teica, ka būs karavīrs . "Labi, labi, meitēn, nestāsti pasaciņas!" Tomēr tās nebija maza bērna fantāzijas, un tagad Antoņina Bļodone no špicbuka mazā ciematā Latgalē kļuvusi par pulkvedi, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Štāba bataljona komandieri. Tas ir vēsturisks notikums, jo nekad iepriekš sieviete nav komandējusi kādu no NBS regulārajām vienībām.

Par to, kāds bija viņas ceļš no mazās pagalma meitenes ar rotaļu pistolīti rokās līdz īstiem ieročiem arī pasaules karstajos punktos, kas pulkvedi aizrauj civilajā dzīvē, kā rodas mīlestība un kādas tradīcijas Bļodonu ģimene iekopusi Ziemassvētku laikā, sarunā portālam "Delfi" stāsta Štāba bataljona komandiere, kuru plašāka sabiedrība iepazina šogad, kad viņa komandēja 18. novembra parādi.

Braucām automašīnā uz parādi. Paskatījos pār plecu, un tobrīd braucām garām Brīvības piemineklim, kura pakājē bija sapulcējušies daudz cilvēku. Nezin kāpēc manās plaušās apstājās gaiss, šoferis vaicāja, vai man ir uztraukums. Atbildēju, ka nezinu, bet kaut kāda nepazīstama sajūta mani piemeklējusi. Tad izkāpu no mašīnas, paņēmu zobenu, uzvilku cimdus, un tā sajūta pazuda. Uztraukums bija, bet to īso mirkli, un tad aizgāju kā uz darbu. Tagad atskatoties es apzinos, ka man bija ekskluzīva iespēja pirmo reizi redzēt parādi no–līdz. Pirms tam parādē ir vai nu soļots ierindā, redzot tikai vienu daļu no visa, vai būts skatītāju rindās, kad vīrs soļoja. To dienu izbaudīju!