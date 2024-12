"Brīdī, kad piedzimst bērns ar invaliditāti, viss apgāžas kājām gaisā"

Tagad viņi dzīvi puslīdz sakārtojuši, bet teic, ka vajadzīga liela loģistika, lai aizvestu dēlu no vienas skolas uz otru, no viena pulciņa uz otru... "Jo viņš nekad nebūs ļoti patstāvīgs. Jancis pabeidza Ēbelmuižas pamatskolu, kas primāri paredzēta nedzirdīgajiem bērniem."

Bet viņš auga. Kļuva spēcīgs, un arī jaunas intereses radās. Vecāki saprata, ka pēc skolas taču vajadzīgi kādi pulciņi, kādas nodarbes, citādi viņš, gluži kā teju jebkurš pusaudzis, to vien grib darīt, kā spaidīt telefonu. Un to varēja darīt visu pēcpusdienu. "Apzinājāmies, ka tādas problēmas ir ne jau mums vienīgajiem. Ir liela atšķirība, vai bērns ir ar fizisku invaliditāti vai arī ar intelektuālās attīstības problēmām. Lai gan papīros skaisti rakstīts, ka Rīgā ir 150 interešu iestādes un visas ir atvērtas iekļaušanai, būsim reālisti – tā nav. Cilvēki nemāk ar to strādāt. Un reizēm tas nav iespējams, jo šiem īpašajiem bērniem ir specifiskas izglītības vajadzības," skaidro Zane.

Kāpēc ne vienmēr var iekļaut?

Lūk, Zane ilustrē: no rīta dēls stundu vai pat divas var siet kurpes. Vai tik ilgi krāmē somu. "Un neko tur nevar izdarīt – vari vien pasist viņu padusē un nest uz mašīnu. Bet, kad bērns ir izaudzis liels un vairs nevari pasist padusē, ir jāapbruņojas ar pacietību. Un, ja ir 20 bērnu klase, kur visi garderobē ģērbjas, uz to vienu vienmēr jāgaida, jo viņš vienkārši tāds ir. Jocīgs mazliet," viņa ar smaidu nosaka. Protams, ģimenē ar to iemācījušies sadzīvot, bet ne visi un visur to var izdarīt.