Raidījuma "Par to pašu" jaunākajā epizodē dziedātājs Žoržs Siksna stāsta par to, kā spējis noturēt savu popularitāti līdz pat šai dienai, kā gadu gaitā mainījies viņa klausītājs un kā viņš galu galā jūtas par to, ka viņa seja nonākusi uz repera Ozola radītajiem T krekliem.

Kā "Delfi" jau vēstīja, Ģirta Rozentāla veidotie T krekli ar 2000. gadu stilistikā veidotu leģendārā Latvijas estrādes mākslinieka Žorža Siksnas foto kolāžu tika pilnībā izpārdoti jau 2024. gada "Positivus" festivāla otrajā dienā.

Žoržs stāsta, ka nevarējis iedomāties, ka Ozolam tik labi veiksies ar kreklu tirdzniecību. "Kad man šuvējs parādīja, ka viņš arī to ir nopircis, viņš to uzslavēja un teica, ka tam ir ļoti laba kvalitāte," stāsta Žoržs un nosaka: "Tāda liela laime, ka es varu ar tādiem "extra" mūziķiem sadarboties un kur tad vēl ar Ozolu."

Žoržs kopā ar Ozolu pārveidojuši arī dziesmu "Genoveva", apvienojot to ar Ozola dziesmu "Stils". Žoržs stāsta, ka pirmajā reizē, kad to izpildījis kopā ar Ozolu, bijis šokā, jo reperis nebrīdināja, ka uz skatuves būs uzlikta augsta kaste, lai viņš savā stilā varētu uzstāties, un arī auditorija bijusi manāmi pārsteigta par šādu izgājienu. "Auditorija pirmajā pantā negaidīja to "stils, stils", otrajā pantā es skatījos – auditorijai jau tā nekas, un trešajā visiem jau ļoti patika," stāsta Žoržs.

Žorža Siksnas un Ozola sadarbība turpinās vēl aizvien. Nesen viņi pārtaisījuši dziesmu "Pasaulīte", kuru varēs noklausīties Vecgada šovā LTV.

Jaunākajā "Par to pašu" epizodē klausies, ko par pārmaiņām domā TV un radio raidījumu vadītāja, komiķe Baiba Sipeniece-Gavare, kā arī stiliste, inženierzinātņu doktore Žanna Dubska. Kā viņas sevi notur formā, kāda ir mūžīgās jaunības un popularitātes recepte, ko domā par vecumu un kā to izjūt savās dzīvēs.

Jauno epizodi klausies arī "Spotify" un "Apple" platformās!

Katru otro nedēļu raidījumā "Par TO pašu" pievēršamies kutelīgiem, tomēr ne banāliem tematiem, meklējot atbildes uz jautājumiem, kādi varētu rasties jebkura cilvēka galvā. No nopietniem un sabiedrībā aktuāliem tematiem līdz neformālām sarunām brīvā gaisotnē par to, kas interesē visus.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!