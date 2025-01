"Es no rīta nemostos ar domu: kā uzkurināt interesi par sevi," saka Baiba un abas dāmas noliedz, ka ikdienā par to domātu. Žanna uzskata, ka noteikti ir tādi cilvēki, kuriem vajag uzmanību un viņi pie tā strādā, taču viņām ar Baibu tas nav nepieciešams.

"Kaut kādas lietas visu laiku notiek, jo tu un es, man liekas, rīkojamies ne tik standartizēti kā citi cilvēki, un tāpēc ar mums visu laiku kaut kādas lietas notiek," uzskata Žanna. Baiba arī piekrīt, ka tas var būt viens no iemesliem.

"Tu jau tāpat saproti, ka fokuss uz tevi ir iestatīts. Faktiski visas kustības, ko tu dari, tiek vērotas," saka Baiba. Viņa par to arī nevienu nevaino, jo tā bijusi pašas izvēle. Un brīžos, ka Baiba klūp, krīt vai uzvedas šerpāk, tad arī tā interese rodas pati no sevis. Baiba saka, ka viņai nav vajadzības uzsākt jaunu mīlas dēku vai kādu nogānīt tikai tādēļ, lai cilvēki par viņu interesesētos.

Šoreiz raidījumā "Par to pašu" runājam ar mūžam jaunajiem un populārajiem. Arī Žoržs Siksna ir viens no tiem un raidījumā stāsta par sadarbību ar Ozolu, kuras rezultātā arī radušies T krekli ar Žorža seju. Tie acumirklī tika izpirkti. Arī dziesmas "Genoveva" jaunā versija tapusi sadarbībā ar Ozolu, par kuru Žoržs stāsta: "Auditorija pirmajā pantā negaidīja to "stils, stils", otrajā pantā es skatījos – auditorijai jau tā nekas, un trešajā visiem jau ļoti patika."