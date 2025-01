"Vai es nevaru pieczvaigžņu viesnīcā kā pensionāre ievākties par puscenu? Vai spa?" raidījuma "Par to pašu" jaunākajā epizodē vaicā stiliste Žanna Dubska. Viņa dalās savā skatījumā uz dzīvi pēc 65 gadiem un stāsta, kā izmanto pensionāriem piedāvātās atlaides. Kopā ar Baibu Sipeniece-Gavari un raidījuma vadītāju Anitu Sedliņu viņas apsver visai oriģinālu ideju (kuras realizēšana jāuzņemas Dubskai) – apkopot šīs iespējas un dalīties ar tām sociālajos tīklos vai pat kādā grāmatas slejā, lai arī citi seniori būtu lietas kursā.

Baiba piebilst, ka pensionāriem ir arī iespēja braukt dažādās ekskursijās, ko piedāvā pensionāru biedrības. Taču Žanna Dubska reaģē ar humoru: "Nopietni? Vai es nevaru pieczvaigžņu viesnīcā kā pensionāre ievākties par puscenu? Vai spa? Ziniet, es tagad rezervēju biļetes uz "Arena di Verona" operām – arī tur no 65+ gadiem ir atlaides, 20 procenti no biļetēm." Viņa, sasniedzot 65 gadus, atklājusi, ka vairākās Eiropas valstīs pensionāriem ir pieejamas dažādas atlaides un pat bezmaksas iespējas.

Pēcāk Baiba nāk klajā ar vēl vienu ideju – izdot grāmatu par to, kurās pasaules valstīs darbojas pensionāru atlaides. Tomēr Žanna, ar savu dzīvotspēju un humoru, uzskata, ka viņa drīzāk uzrakstīs grāmatu par to, kā, izdzīvot baudas vecumā, nevis par atlaidēm. "Nu bet tas tai skaitā – tās atlaides!" mudina Baiba.

Šoreiz raidījumā "Par to pašu " runājam ar mūžam jaunajiem un populārajiem. Arī Žoržs Siksna ir viens no tiem.

Radījumā Baiba un Žanna vēl atklāj, kā uz vecumu nekļūt par īgņām . Baiba Sipeniece-Gavare stāsta, ka viņai patīk vērot, kā vecums ietekmē cilvēkus, un, kad viņa sajūt, ka kādas konkrētas reakcijas viņu biedē, viņa apņemas tās pieglabāt savā prātā un neatkārtot: "Atceries šo situāciju un, lūdzu, kontrolē to." Savukārt Žanna Dubska pārmaiņas uztver ar humoru. Viņa savā dzīvē to dēvē par "pūķi". Pūķis ir viņas metafora jaunajam dzīves posmam – krunkainai ādai, zvīņām un pat ugunij mutē.

