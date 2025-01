"Skatos spogulī, un tur sprāgoņa." Atklāti izbijušo atkarīgo stāsti pulksten 14

Bēgšana no realitātes, aizmiršanās un narkotikas. Vienam attaisnojums lietošanai ir sevis uzskatīšana par mākslinieku, citam tā ir vide apkārt. Šajā "Par to pašu" epizodē runājām ar Konstantīnu Ivanovu, atslēdznieku tramvaju depo, kurš bijis lietotājs 12 gadus, mūziķi Jēkabu Ludvigu Kalmani, kurš savu sāpi par tēvu izsāpēja, aizmirstoties narkotikās, bet punktus uz burta "i" par to, kā narkotikas spēj postīt dzīves, salika "Nacionālā psihiskās veselības centra" narkologs Nikolajs Verhovskis.

Vairāk par narkotiku postu uzzini "Delfi" rakstu sērijā "Narkomānija Latvijā", kurā "Delfi" autori aplēš problēmas apmērus un ietekmi uz cilvēku dzīvi. Lai to izdarītu, sarunas aizvadītas ne tikai ar atkarību ekspertiem, bet arī pašiem lietotājiem, bijušajiem lietotājiem un viņu tuviniekiem. Vairāk atradīsi, spiežot šeit. 28291992: bezmaksas diennakts palīdzības tālrunis, kurā iespējams saņemt atbalstu cīņai ar narkotisko vielu atkarību.

Viss sākās ar alkoholu, tad – marihuāna, visbeidzot – metamfetamīns

Konstantīns bijis atkarīgs 12 gadus. Pirmā apreibinošā viela, ko viņš izmēģināja, bija alkohols. Tas bija šampanietis, ko vecāki iedeva pagaršot 11 gadu vecumā. Vai nu šī, vai kāda cita reize bija pie vainas, bet viņš kļuva par alkohola atkarīgo, un 17 gadu vecumā viņam sākās tā sauktie "plosti". Tiesa, pie tā viņš neapstājās. Nākamais, ko Konstantīns izmēģināja, bija marihuāna, kura likās "labāka", jo nebija paģiru un smakas. Tas jau aizveda pie vēl smagāku vielu lietošanas, tostarp metamfetamīna.

Darbam gan alkohola atkarība netraucēja – viņš strādāja vietā, kur tā bija norma. "No Padomju Savienības laikiem tur visi dzēra. Uz nedēļu, divām aiziet plostā – tas bija OK," stāsta Konstantīns. Taču par smagāko brīdi savā narkomāna dzīvē viņš uzskata zagšanu un mantu nešanu prom no mājām: "Ar algu, protams, nepietika, un tad es sāku nest no mājām mantas uz lombardu – mammas zeltu. Naudu no mājām ņēmu, ne savējo." Viņš atceras vienu konkrētu gadījumu: "Mana māsiņa tagad jau ir pilngadīga. Es viņai no krājkasītes kratīju naudiņu ārā, lai man būtu... Man iekšā viss kliedz: "Ko tu dari?" Es nekad nebiju zadzis."

Foto: Patriks Pauls Briķis/DELFI

Kalmanis pēc tēva nāves sēras slīcināja marihuānā, pēc tam arī MDMA

Mūziķa Jēkaba Ludviga Kalmaņa pieredze ir citāda, tā nebija tik ilgstoša un viņš pats uzskata, ka ar līdzīgu pieredzi saskaras daudzi viņa vienaudži. Jēkabs narkotikas, marihuānu bija uzskatījis par ko tādu, ko rāda tikai filmās, taču, pārvācoties no laukiem uz dzīvi Rīgā un esot mākslinieku vidē, ātri vien saprata, ka tā ir realitāte.

Foto: Patriks Pauls Briķis/DELFI

Vien divas dienas pēc 2017. gada "Supernovas", kurā viņš ieguva 2. vietu, autoavārijā gāja bojā Jēkaba tēvs. Un tieši šis notikums viņa dzīvē atstājis lielu nospiedumu, jo sēras viņš pēc ilgāka laika slīcināja marihuānā un vēlāk arī MDMA. Apskaidrība viņa dzīvē atnāca līdz ar kauna sajūtu, kad mūziķis tika izmests no skolas. "Es savu prātu, smadzenes biju tā izcepinājis, ka vēl ilgi nevarēju sajusties priecīgs. Man likās, ka man ir šizofrēnija. Pilnīgākais kosmoss notika."

Narkologs: "Šai slimībai ir pakļauti visi"

Komentējot narkomānijas ainu Latvijā, narkologs Nikolajs Verhovskis uzsver: "Narkomānijas jautājumi ir bijuši aktuāli vienmēr un visos laikos. Mēs neesam nekāds izņēmums! Latvijā arī ir atkarīgie cilvēki no dažādām vielām. Viss, kas ir pieejams pasaulē, pieejams arī Latvijā. Jautājums ir, vai mēs šos pacientus redzam vai neredzam."

Dakteris skaidro, ka viņš pacientus neredz tikai "galējā fāzē". Cilvēki kļūst izglītotāki un sāk saprast problēmas būtību kopumā. Stāvokļi ir dažādi, tāpēc par galējību nevar runāt. "Ar šo slimību var dzīvot pilnvērtīgi, ja to ārstē. Tā ir hroniska slimība, ja jau ir atkarība, un neizārstējama, recidivējoša. Tas nozīmē, ka var notikt atkārtota lietošana."

Foto: Patriks Pauls Briķis/DELFI

Jauno epizodi klausies arī "Spotify" un "Apple" platformās!

Raidījumā "Par TO pašu" pievēršamies kutelīgiem, tomēr ne banāliem tematiem, meklējot atbildes uz jautājumiem, kādi varētu rasties jebkura cilvēka galvā. No nopietniem un sabiedrībā aktuāliem tematiem, līdz neformālām sarunām brīvā gaisotnē par to, kas interesē visus.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!